Un nen de 10 anys va morir electrocutat mentre encenia els llums nadalencs a la casa familiar. Augusto Dalmaz Bonato va ser trobat inconscient pel seu pare al Brasil, que ràpidament va trucar als serveis d'emergència.

Arbre de Nadal il·luminat - UNSPLASH

Els paramèdics van donar primers auxilis al jove i el van portar a un hospital. Tràgicament, va morir a l'UCI dissabte d'hora. La seva devastada germana, Carolina Dalmaz, va intentar reanimar August mentre la família esperava que arribés ajuda a Campo Llarg, al sud-oest de São Paulo.

"Vaig intentar ressuscitar-ho. Vaig fer tot el que vaig poder. En la meva professió, he salvat moltes persones, i vaig pensar que podia salvar-lo a ell també. Va ser una cosa tan ximple. Estava tan feliç d'haver-ho posat - l'arbre de Nadal", va explicar. la germana a mitjans locals. "Vam arreglar els adorns nadalencs; ningú podria haver imaginat el que va passar", va afegir.

La mort d'August arriba en un moment ple de dolor per a la família Bonato, ja que van perdre l'avi d'August unes setmanes abans. El seu afligit oncle, Hebert Bonato, va dir als mitjans locals: "Fa quinze dies vam perdre el meu pare, i ara aquest cop Q. August era escolanet a la seva església local i era "molt religiós", segons el seu oncle. Hebert va afegir: "Li agradava molt aquesta època de l'any, li agradava encomanar l'esperit nadalenc als altres”.

Augusto va ser enterrat ahir a Campo Largo. La seva mare va escriure a les xarxes socials: "El meu fill ens ha deixat. El meu cor està esquinçat per tant dolor. No hi ha paraules que puguin expressar tant dolor. Segueix el teu camí amb Déu, fill meu. Un nen que només em va portar alegria i moments inoblidables. t'estimaré per sempre."