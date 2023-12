Una parella d'adolescents russos ha estat arrestada per dibuixar un penis gegantí a la neu davant d'un monument històric en homenatge a la policia. La parella va ser captada dibuixant els immensos genitals per les càmeres de seguretat a Chelyabinsk, al sud de Rússia.

Van crear la forma caminant per la nou i els seus moviments perfectament coordinats mostren, segons creu la policia, que havien planejat l'insult en homenatge als agents de policia que havien mort.

Els agents ràpidament van localitzar i van arrestar la parella, tots dos de 19 anys, els noms dels quals no han estat identificats. Un segon vídeo gravat posteriorment per la policia davant del monument el 26 d'octubre mostra la parella confessant i disculpant-se. La nena diu: "Estimats residents de Chelyabinsk, així com mares i familiars dels morts en el compliment del deure policial, oferim les nostres més sinceres disculpes pel que vam fer". I la seva parella afirma: "No sabíem on era el monument aquí. Ens penedim del que vam fer, no tornarà a succeir".

Joves detinguts per dibuixar el penis gegant

Tot i les seves disculpes, és probable que la parella s'enfronti a càrrecs penals. Els mitjans locals informen que és difícil creure que la parella no sabia què estaven fent. El monument, amb una alçada de 15 metres, consisteix en una estàtua de bronze d'un oficial de policia dempeus amb el cap inclinat al costat d'un nen petit que s'ho mira. Als costats hi ha sis tauletes gegants tallades amb els noms de 232 herois policials que han mort en compliment del deure des de 1918.

Un portaveu de la policia regional va afirmar: "Amb les seves accions, els desconeguts van insultar no només la brillant memòria dels empleats que van morir en el compliment del deure, que van donar la vida pel benestar dels habitants dels Urals del Sud i que van caure en la lluita contra el crim, sinó també a tots els habitants de Txeliàbinsk, que van agrair les seves gestes".