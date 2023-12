Foto: Freepik

Un okupa que es va quedar amb una casa buida que pertanyia a un pensionista la va acabar venent per 630.000 euros (unes 540.000 lliures esterlines). Tot i això, ell ha insistit que "no ha robat" la propietat, al contrari, ja que sosté que va pagar a la néta del pensionista 245.000 lliures en compensació i va gastar 150.000 més dels seus propis diners a millorar la propietat.



Keith Best, un constructor de 58 anys, va explicar a MailOnline : "M'han retratat com un lladre que va estafar una dona gran per treure-li casa seva, però això no és cert. Va afectar la meva salut i em va costar molts diners. Mai vaig guanyar res amb això i, no obstant, es diu que vaig robar a un pensionista. No he obtingut beneficis", lamenta.

Tot l'enrenou va començar el 1997, quan Best va veure que hi havia una casa buida a Newbury Park ( Londres ) i va començar a quedar-s'hi i renovar-la. No obstant, la casa era de Doris Curtis, una dona gran que hi vivia amb el seu fill, Colin. Després de la seva mort a mitjans dels anys 1980, ell va continuar vivint allà només abans de mudar-se el 1996, deixant-ho buit.

Best va insistir que tenia tot el dret a fer-se càrrec de la casa perquè Colin mai la va visitar ni la va mantenir. "No li importava la casa, mai hi va anar i ni tan sols en sabia res", lamenta Keith.

"Vaig anar als tribunals vuit vegades per la casa i al final em vaig cansar. Vaig intentar arribar a un acord amb la família de Curtis fins i tot abans d'arribar als tribunals", va afegir. Després de viure en aquesta casa durant vuit anys i convertir-se en el seu propietari legal, Best la va vendre per 540.000 lliures esterlines el juliol del 2020 a la família Hayat.

UNA BATALLA LONGEVA



La batalla legal per la casa va començar el 2012 després que Best presentés una sol·licitud de possessió adversa, segons la qual un intrús pot obtenir drets sobre un lloc que no posseeix legalment si pot demostrar que va tenir el "control" sobre el terreny durant un temps considerable.

Inicialment, es va rebutjar la sol·licitud després que l'okupació fos tipificada com a delicte, però Best va insistir: "Segons la llei, tenia dret a fer meva aquesta casa, així que si algú té un problema amb això, hauria d'estar molest amb la llei, no amb mi".