Ganivet / @EP

Una dona embarassada de vuit mesos ha estat apunyalada mentre portava el fill a classe. Després d'aquest atac, la policia ha demanat als habitants d'Aberfan, al sud de Gal·les , que evitin la zona després de l'atac que ha tingut lloc cap a les 9.00 hores. A més, també han tancat diverses escoles.

La dona ha estat traslladada a l'hospital després que els serveis d'emergència, inclosa una ambulància aèria, li brindessin "cures crítiques avançades". Per sort, la seva vida no està en perill. La policia armada encara és a la zona per aturar l'agressor.

Segons un testimoni, un home es va avalanar sobre la dona i va començar a apunyalar-la diverses vegades per l'esquena. Quan la gent es va acostar al lloc, l'home va abandonar ràpidament el lloc per no ser detingut.

El Servei d'Ambulància de Gal·les ha dit: "Avui ens van trucar aproximadament a les 9:10 per informar-nos d'un incident a Aberfan, Merthyr Tydfil. Enviem una ambulància d'emergència, una ambulància aèria i una unitat Cymru High Acuity Response al lloc. El Servei de Transferència i Recuperació Mèdica d'Emergència va oferir suport avançat de cures crítiques. "Vam transportar un pacient per carretera a l'Hospital Universitari de Gal·les, Cardiff, per rebre tractament addicional".