La ràpida intervenció policial va resultar en l'arrest de l'educadora i va generar un debat sobre la seguretat i la protecció a les escoles.

Una mestra de Carolina del Nord va ser arrestada per presumptes agressions sexuals a un estudiant.

El Departament de Policia de Charlotte-Mecklenburg va informar en un comunicat de premsa que la mestra Gabriela Neufeld, de 26 anys, de l'escola secundària South Mecklenburg, presumptament va ser descoberta "involucrada en activitat sexual" amb un estudiant baró de 18 anys el 29 de novembre.

Neufeld va ser arrestada i acusada d'activitat sexual il·legal amb un estudiant per part d'un professor. Va ser detinguda al Centre de Detenció del Comtat de Mecklenburg fins que va ser posada en llibertat sota fiança, segons el mitjà local WCNC.

Durant una audiència judicial dijous, els fiscals van indicar que la mare de l'estudiant de 18 anys es va assabentar del presumpte contacte sexual durant les vacances d'Acció de Gràcies, quan va notar que el seu fill havia faltat a una pràctica esportiva a l'aplicació Life360, una aplicació d'ubicació per a la seguretat familiar. Posteriorment, va rastrejar la seva ubicació i suposadament ho va veure tenint contacte sexual amb Neufeld en un automòbil estacionat, segons WSOC-TV. Va fer fotos de l'automòbil i la matrícula, després va trucar a la policia, que van arribar al lloc i van arrestar Neufeld, segons el mitjà.

Segons documents judicials obtinguts per WBTV, Neufeld i l'estudiant suposadament van tenir contacte sexual almenys cinc cops des del 18 d'octubre.

Segons la llei de l'estat de Carolina del Nord, és il·legal que els mestres i estudiants tinguin relacions sexuals, tret que el mestre estigui "legalment casat amb l'estudiant".

Un jutge va ordenar que Neufeld sigui monitoritzada electrònicament i que no tingui comunicació amb l?estudiant de 18 anys. Segons WCNC, Neufield era mestra de biologia i biologia avançada per a estudiants de novè a dotzè grau a l'escola secundària South Mecklenburg. El director de l'escola va compartir un missatge amb les famílies de l'escola, obtingut pel mitjà, que deia que l'escola es pren "aquest assumpte de debò".

"Compartim les vostres preocupacions sobre aquesta situació", deia el missatge. "La seguretat i la protecció dels nostres estudiants i personal és molt important per a tots nosaltres, i encara que aquesta és una situació preocupant, està sent manejada per les autoritats".