La família espera que el consell local els permeti complir aquest desig, ja que el lloc representa un espai ple de records feliços per al nen. EP

Els pares de William Brown, un nen de set anys mort en un accident d'atropellament i fugida, desitgen que sigui enterrat al cementiri on solia jugar després de l'escola. El tràgic incident va passar quan William intentava recuperar la pilota i va ser colpejat per un automòbil a Folkestone, Kent.

La idea d'enterrar-lo al cementiri de l'escola St Eanswythe's Church of England, on William era estudiant, sorgeix a causa dels feliços records que el nen tenia del lloc. El consell local es va comprometre a investigar si és possible complir el desig dels pares.

La Laura, la mare de William, va expressar la importància d'aquest lloc de sepultura, ja que era l'espai on el fill solia jugar i gaudir de la natura cada dia després de l'escola. La família considera que enterrar William allà el mantindria a prop de la comunitat i dels seus amics de l'escola.

William era conegut per la seva amabilitat, sentit de l'humor i passió per la natura i la història. La família destaca que el seu desig de ser enterrat al cementiri de l'església és degut a la seva connexió amb l'escola i la seva participació en activitats religioses a St Eanswythe's Church.

El consell local, sobre això, va expressar els seus condols a la família i es va comprometre a investigar la possibilitat de complir amb el desig d'enterrar William al lloc especial que ell estimava tant. Cal destacar que el cementiri St Eanswythe's ha estat tancat durant molts anys, i el darrer enterrament registrat data de l'era victoriana.

Pel que fa al vicari de l'església, el pare John Walker, no s'oposa en principi a la realització de l'enterrament.