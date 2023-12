És la tercera detenció a 2 anys. SCOTT DUDELSON/GETTY IMATGES

El raper Kodak Black va ser arrestat dijous a Florida sota càrrecs de possessió de drogues, marcant la tercera detenció del músic en dos anys.

L'artista de hip-hop, de 26 anys, va ser registrat al comtat de Broward per càrrecs de possessió de cocaïna, alteració o fabricació de proves físiques i estacionament indegut o detenció d'un vehicle, segons els registres de la presó revisats per PEOPLE.

Black, que estava registrat sota el seu nom legal, Bill Kapri, va ser alliberat el mateix dia sota una fiança de $5,000, segons va informar NBC News.

Un advocat del raper no va respondre immediatament a la sol·licitud de comentaris de PEOPLE, igual que un portaveu del Departament de Policia de Plantation.

Un informe d'arrest obtingut per WTVJ va assenyalar que Black va ser arrestat a Plantation després que un oficial el trobés dormint al seient del conductor del seu SUV Bentley, estacionat a la carretera. Suposadament, l'oficial va notar "una forta olor de cànnabis cremat" en acostar-se al vehicle i va obrir la porta per trobar una tassa que feia olor d'alcohol i parafernàlia de drogues a la consola central, segons va informar el mitjà.

Després se li va demanar a Black que sortís del vehicle i, en preguntar-li si tenia armes o alguna cosa il·legal en la seva possessió, va afirmar que tenia marihuana. Segons l'informe, l'oficial va notar llavors una pols blanca i va assenyalar a l'informe: "Crec raonablement que [Black] intentava rebutjar narcòtics il·legals".

Segons ha informat NBC News, d'acord amb documents judicials, una substància blanca trobada a l'escena ha donat positiu per cocaïna i pesava 4,1 grams.

Black, que va llançar el seu sisè àlbum "When I Was Dead" al novembre, va ser enviat a rehabilitació per drogues durant 30 dies al febrer després de donar positiu per fentanil en una prova de drogues obligatòria, segons l'Associated Press. També suposadament tenia una ordre d'arrest emesa al juny després de no presentar-se a una prova de drogues obligatòria. ).

"No jutgen mai un cas basant-se en un arrest", va dir el seu advocat Bradford Cohen a PEOPLE en el moment del seu arrest. "Hi ha fets i circumstàncies que donen lloc a una defensa, especialment en aquest cas".

El músic també va ser arrestat a Pompano Beach, Florida, el 2022 per presumptes intrusió, i el 2021, va acceptar declarar-se culpable d'assalt i agressió en primer grau després de ser acusat d'agredir sexualment una adolescent el febrer del 2016.