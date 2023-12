La història revela una sèrie d'esdeveniments esgarrifosos que han deixat la família sumida en el dolor i destaca la necessitat urgent d'abordar la violència domèstica a la societat.

En un gir esquinçador dels esdeveniments, Lewis Bush, de 26 anys, va ser sentenciat a cadena perpètua el 10 de novembre passat pel brutal assassinat de la seva mare, Kelly Pitt, de 44 anys, a casa seva a Newport, Gal·les del Nord, al maig d'aquest any. La història revela una esgarrifosa sèrie d'esdeveniments que van culminar a la tragèdia.

MORT PER UN ENTREPÀ DE BACÓ

La fatal cadena de successos va començar quan Lewis, presa de la ira, va atacar la seva mare, propinant-li cops, puntades de peu i trepitjant-la fins a la mort. La violenta confrontació va tenir lloc després que Kelly, en un intent de calmar la situació, cridés la seva filla Jordan Bush, de 22 anys. La disputa, que va girar al voltant de la falta d'un entrepà de cansalada, va aconseguir un nivell letal, deixant una cicatriu inesborrable a la família.

MARE ATERRADA

Jordan relata que va rebre una trucada angoixada de la seva mare a les 9 pm la nit del fatídic incident. El crit de Lewis per l'entrepà de bacó ressonava al fons, creant un ambient tens i aterridor. Tot i la petició de Kelly de trucar a la policia, Jordan va optar per no fer-ho, creient erròniament que era simplement una altra baralla quotidiana entre ells.

DESCOBERTA MACABRE I CONDEMNA

Dos dies després, el company de Jordan, Kieran Saunders, va descobrir el cos sense vida de Kelly. Lewis va ser arrestat poc després, i una autòpsia va revelar la brutalitat de l'atac, amb hemorràgies internes i 41 fractures de costelles. Newport crown court va sentir que Lewis ja estava en llibertat sota fiança per un assalt previ a la seva mare i que havia estat sotmetent-la a anys d'abús domèstic.

DOLOR

La tragèdia colpeja amb doble força la família, ja que Kelly va perdre la seva filla gran, Lauren Bush, el 2021. Jordan, visiblement afectada, descriu la relació complicada entre Lewis i la seva mare, agreujada encara més per la pèrdua de Lauren. Tot i els desafiaments, Kelly "mai va deixar d'estimar-ho".

PRESÓ

Lewis, inicialment negant l'assassinat, va canviar la declaració a culpable setmanes abans del judici. Tot i això, la sentència de cadena perpètua amb un mínim de 16 anys abans de la llibertat condicional deixa un sabor amarg d'injustícia per a Jordan, que lamenta la pèrdua de la seva mare i la condemna d'un germà que considera "menyspreable".

Aquesta història tràgica posa de manifest les complexitats familiars i la violència domèstica i subratlla la necessitat d'abordar aquests problemes de manera més efectiva a la societat.