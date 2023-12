Les autoritats locals han iniciat una investigació preliminar, i tant la policia com els representants de The Ritz Paris guarden silenci mentre s'exploren totes les pistes en aquest enigma que podria involucrar un lladre d'alt nivell. Getty

Un luxós diamant de la mida de The Ritz ha desaparegut, i l'escenari del misteri és ni més ni menys que The Ritz Paris en si mateix.

D'acord amb un informe del diari francès Le Parisien, una dona, identificada només com una empresària malàisia, afirma que el seu anell de diamants, valorat en més de 800.000 dòlars, va ser robat mentre s'allotjava a l'icònic hotel.

DE COMPRES



L'hoste havia participat, segons informes, en una excursió de compres al voltant de l'exclusiva Place Vendôme divendres. En tornar a la seva habitació abans del migdia, va notar que l'anell, que havia deixat a la tauleta de nit, ja no hi era.

AVÍS A AUTORITATS



Hores després del descobriment, la dona es va dirigir a una comissaria de policia propera per informar la desaparició de la valuosa joia. Els agents la van acompanyar de tornada al The Ritz Paris, on es van recopilar proves i s'ha iniciat una investigació preliminar.

SILENCI D'AUTORITATS



Tant les autoritats locals com els representants de The Ritz Paris s'han negat a fer comentaris sobre l'incident. "S'estan explorant totes les pistes", va revelar una font policial a Le Parisien. "Tot és possible".

ANTECEDENTS DE ROBATORI



Aquest incident no és el primer del seu tipus a la ciutat de la llum. El 2018, un membre de la família reial saudita va informar d'un robatori de joies per valor de més de $900,000 a The Ritz Paris. I recordem el notori robatori a Kim Kardashian el 2016, on es van emportar el seu anell de compromís de diamants talla maragda de 20 quirats, que fins ara no ha estat recuperat.

DANYS COL·LOSALS



L'informe destaca la possibilitat d'un robatori perpetrat per un lladre d'alt nivell, cosa que podria resultar que la brigada de repressió de la delinqüència prengui el control del cas. Se subratlla la magnitud del dany potencial: “Encara estem parlant de danys colossals”.

La investigació està en curs, i mentre s'exploren totes les pistes, el misteri del diamant perdut a The Ritz Paris continua intrigant l'opinió pública.