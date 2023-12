Captura del vídeo de X

Un gran gos va protagonitzar un feroç atac en una andana de tren, després que la seva propietària no el pogués controlar. En un vídeo que s'ha viralitzat, es veu com a l'estació de Stratford (Londres), un home cau a prop de la vora de l'andana a causa de l'atac, just quan s'aproximava un tren.

Segons els informes, la dona no va poder controlar els seus dos gossos i un home la va ajudar amb un. Mentre ella subjectava amb les dues mans el més gran, l'altre home intenta controlar el segon, però l'ataca repetides vegades i l'acaba tirant a terra just quan ve el tren.

Finalment, la dona va poder recollir el seu gos i va evitar que la tragèdia anés a gent gran. Els espectadors van presenciar l'escena amb cert estupor, però tot va quedar en un ensurt, sortosament.