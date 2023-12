Foto d'arxiu d'un embaràs / @EP

Un home ha dividit l'opinió pública del seu país després de deixar la seva dona just en el moment en què li va arribar la menopausa. El matrimoni s'emportava dos anys, ell en tenia 57 i ella en va fer 55, i van estar junts durant 25 anys. El motiu de la ruptura, sorprenentment, va ser que en aquell moment li van entrar ganes de formar una família, cosa que no havien fet fins ara.

Ell va explicar que, en un primer moment, ella no va voler tenir fills, cosa que li va anar bé perquè tampoc volia a causa dels sacrificis que va haver de fer per iniciar el seu negoci. Tot i que van haver d'anar a teràpia durant diversos anys, la relació va seguir durant molts anys.

Després de viatjar pel món i que la seva nòvia deixés la feina per centrar-se a fer obres de caritat, l'home va explicar que el fet que a la seva dona li arribés la menopausa va provocar que reconsiderés certs aspectes vitals, com el fet de tenir els fills que no havia tingut fins ara.

Després de deprimir-se per la seva situació i reconèixer el “desig de tenir fills biològics”, va decidir actuar i explicar a la seva dona els seus sentiments. Diversos usuaris de Reddit van comentar la situació i un va dir: "Bona sort per trobar una dona d'uns 30 anys que volgués tenir fills amb un home de gairebé 60 anys”, mentre que un altre sarcàsticament li va desitjar sort per convertir-se en un pare gran : "Li encantarà tenir fills adolescents a aquesta edat".