Imatge de fitxer d'un avió / @EP

Un economista rus va viatjar de Copenhaguen a Los Angeles sense bitllet, sense passaport i sense saber com va arribar fins allà. De fet, l'FBI ha acusat l'individu, Sergey Vladimirovich Ochigava, de polissó, encara que el russoisraelià encara no té constància de com va passar tot. Tot i això, Ochigava va gaudir d'un tracte de cinc estrelles i una doble ració de menjar durant el vol.

El personal de l'aerolínia va negar davant de l'FBI que el 'poliçó' hagués donat senyals que no tenia bitllet, tot i que no va presentar una targeta d'embarcament i va intentar canviar de seient en diversos moments durant el viatge.

Quan va arribar a Los Angeles, Ochigava va desembarcar de forma normal però a la duana el van retenir en immigració. Ell va explicar que era un economista rus amb un doctorat i que s'havia deixat el passaport a l'avió, però no van trobar res a l'aeronau.

Quan els agents de l'FBI li van preguntar sobre el curiós cas, Ochigava va explicar que "no havia dormit durant tres dies" i que no entenia què havia passat. Tampoc no va explicar què feia a Copenhaguen ni com va passar el control de seguretat sense bitllet.