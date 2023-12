Foto: Wikipedia Commons

Un adolescent ha mort a causa d'un tumor que arrossegava durant set anys i que els metges no van detectar. Adam Ali, de 17 anys, de Shirley (Anglaterra) era a casa seva veient un partit de futbol el 18 de setembre del 2021, quan va notar un dolor a l'esquena que el va fer vomitar. Quan va arribar a l'hospital, va empitjorar ràpidament i va morir l'endemà al matí a l'Hospital Queen Elizabeth de Birmingham.

Adam va anar per primera vegada a urgències del Birmingham Children's Hospital el 2013 amb una pressió arterial molt alta i mals de cap. El tumor podria haver-se detectat amb una simple anàlisi d'orina, però gràcies a una investigació posterior s'ha descobert que no se'n va detectar el càncer, anomenat paraganglioma, perquè no se li van fer les proves pertinents durant tres anys consecutius, el 2013, 2014 i 2015 .

Més endavant va continuar visitant l'hospital i el seu metge de capçalera el 2021. Segons la investigació, els motius pels quals no se li van practicar les proves corresponents van ser “orina insuficient, l'exposició a la llum solar directa i no estar en una ampolla amb àcid ". De fet, una carta del registrador aconsellava "intentar novament" la prova, però no va ser revisada i es va perdre.

No es van fer més proves després del 2015, tot i que Adam tenia pressió arterial alta i assistia a altres cites ambulatòries. Al Tribunal Forense de Birmingham van explicar que el responsable clínic "va assumir" erròniament que els resultats ja sortien normals.

Adam va passar entre "molts metges diferents" però ningú no va detectar l'error. El noi va morir d'una crisi adrenèrgica com a resultat d'un paraganglioma no diagnosticat.