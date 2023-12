Imatge darxiu dun home menjant una hamburguesa

Un home va matar dos germans després de conduir a 145 km/h , el doble del permès al tram de carretera en qüestió. Els dos nens, de 10 i 2 anys, van morir a l'instant i el pare, Arithi Nahar, va resultar greument ferit.

Mohammed Sullaiman Khan, de 28 anys, va ser l?autor de l?accident. En lloc d'aturar-se per prestar ajuda, Khan va fugir i va ser captat per les càmeres de seguretat d'una hamburgueseria, esperant que li donessin el menjar dues hores després de l'accident.

La tragèdia va tenir lloc el 14 de març de 2019 a Birmingham New Road (Anglaterra). Khan i el seu germà Mohammed Asim Khan van intentar encobrir l'accident trucant a la policia per dir que el cotxe del seu germà havia estat robat aquell mateix dia. Tot i això, l'excusa no ha colat perquè l'han empresonat per causar la mort de Sanjay i Pawanveer per conducció perillosa.

Khan es va declarar culpable dels càrrecs per conducció perillosa i assassinat al tribunal de la Corona de Wolverhampton. Aquest dimarts passat, va ser condemnat a 11 anys de presó i dos anys més consecutius per pervertir el curs de la justícia després d'intentar encobrir l'accident.

El seu germà, de 36 anys, també va ser condemnat a 18 mesos de presó després de ser declarat culpable de pervertir el curs de la justícia.