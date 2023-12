El lladre. Foto: Policia de North Yorkshire

Un home begut va intentar entrar a robar en una casa amb resultats nefastos: va acabar penjat de la finestra del lloc on intentava irrompre i no va poder culminar la seva malifeta. Els cordills de les sabates li van jugar una mala passada.

De fet va ser descobert " gemegant i queixant-se" per la parella que vivia a l'apartament. El sorprès propietari li va preguntar al lladre que què estava fent, i l'intrús va respondre "no sé on sóc".

En el seu intent d'accedir al pis havia fet servir contenidors de reciclatge per enfilar-se fins a la petita finestra oberta de l'apartament, situant al centre de York.

El jutge Simon Hickey ho va descriure com "un dels robatoris més ineptes que se m'han presentat en força temps" i va condemnar l'home, anomenat Kenneth Moore, a 2 anys i 4 mesos de presó.