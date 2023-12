Foto: Freepik

Dues dones jueves van ser atacades per uns atracadors poc abans que una jove ortodoxa fos agredida fins a quedar inconscient en allò que es presenta com un possible "crim d'odi". En un vídeo es veu com la víctima de 20 anys és llançada a terra i agredida a Haringey (Londres), dijous passat.

En un dels atacs es va agredir una víctima adulta que va aconseguir escapar sense patir danys físics després de ser abordada a St Ann's Road, mentre que a l'altre li van robar la motxilla a una noia a qui van robar a Norfolk Road.

"Just abans de l'incident en què aquesta dona va ser atacada, van agredir, van assetjar i van intimidar dos jueus més. Per això diem que és clar que es tracta d'un crim d'odi, perquè en mitja hora només havien atacat tres dones visiblement mongetes “, afirmava el grup de vigilància veïnal ortodox Shomrim .

Un portaveu de la policia ha explicat: "Podem confirmar que la investigació inclou tres delictes del dijous 7 de desembre. El diumenge 10 de desembre, els agents van arrestar dos joves de 13 i 14 anys a Haringey sota sospita de robatori. Tots dos van quedar a llibertat sota investigació. Les investigacions estan en curs."

Els crims d'odi antisemites s'han disparat arran del conflicte que va esclatar quan Hamàs va atacar Israel el 7 d'octubre. Shomrim ha registrat gairebé 100 incidents des d'aquesta data, la majoria dels quals han estat verbals o han implicat consignes ofensives cridades o estampades a pancartes.