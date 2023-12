Sarah Depoian i Carolyn Bester / AP

Estupor als Estats Units després que hagin acusat un metge, especialista en fertilitat, d'inseminar una pacient amb el seu propi esperma. El doctor Merle Berger és el fundador de Boston IVF i ha estat professor d'obstetrícia, ginecologia i biologia reproductiva a la Facultat de Medicina de Harvard durant més de tres dècades.

Sarah Depoian era una pacient que va anar a la clínica ia qui Berger li va assegurar que la inseminaria amb l'esperma d'un donant anònim, cosa que no va passar perquè va fer servir el seu propi. Ara, l'afectada ha presentat una demanda civil al tribunal del districte dels Estats Units a Boston.

La filla de Depoian, Carolyn Bester , va néixer el 1981 i va descobrir que el doctor Berger era el seu pare biològic quan es va realitzar proves d'ADN aquest mateix any. La dona, que ara ja té 42 anys, va explicar en una roda de premsa que va ser “realment impactant i horrible” descobrir que Berger era el seu pare, tal com explica a la demanda la seva mare.

CONTINGUT DE LA DENÚNCIA

A la denúncia, Depoian al·lega que van començar a buscar un tractament amb el seu marit el 1980. El doctor Berger va aconsellar a la parella que podia fer una inseminació utilitzant l'esperma d'un metge resident anònim, i que mai no hagués acceptat seguir amb el procés si hauria sabut que l'esperma era de Berger.

L'advocat de Depoian, Adam Wolf , va explicar que el doctor va prendre la decisió "sense el seu consentiment i en contra dels seus desitjos". "Algunes persones anomenen aquest horrible acte 'violació mèdica'. Però independentment de com triïs anomenar-lo, la mala conducta atroç i intencional de Berger no és ètica, inacceptable i il·legal", va afegir Wolf. L'acusat, per part seva, no ha negat les acusacions quan ha estat qüestionat sobre això.



A la demanda, la Depoian demana "una indemnització per danys i perjudicis per una quantitat suficient per compensar-la per les seves lesions".