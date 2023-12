Foto: Freepik

Un toro , al qual han batejat com a " Ricardo ", va ser el causant que aquest dijous s'interrompessin les vies a Newark , la principal ciutat de Nova Jersey. Aquest incident va provocar que el trànsit ferroviari que es dirigia a Nova York s'endarrerís durant gairebé una hora. Finalment, va ser capturat i traslladat a un centre de protecció animal.

Encara que no se sap d'on procedia, l'avís es va donar aproximadament a les 10.30 del matí , hora de la costa est (15.00 GMT), quan es va veure el majestuós animal de pelatge vermell corrent sense rumb aparent per les vies a Newark.

Alguns passatgers inicialment van pensar que es tractava d'una campanya publicitària de l'equip Red Bull, ja que el seu estadi és a prop, però aquesta suposició es va quedar tan sols en una teoria sense fonament perquè ningú va arribar a confirmar-la.

Tal com es pot veure al vídeo, el toro va ser albirat caminant amb calma per les vies, sense generar alarma entre els passatgers a l'andana. De fet, alguns fins i tot van arribar a utilitzar una bossa com si fos un capot.

Una hora després de la seva inesperada aparició, el bou va ser conduït sense contratemps a una societat protectora d'animals.