El cantant de gospel Pedro Henrique es va desplomar i va morir durant una actuació al Brasil, i tot l'incident va ser captat per la càmera. Tenia 30 anys.

Henrique va estar actuant a Feira de Santana, Badia, en un esdeveniment privat de la influencer Lôise Abreu.

L'esdeveniment també va ser transmès en directe a través de les plataformes de xarxes socials.

Al sorprenent clip, Henrique està aturat a la vora de l'escenari, instant la multitud a cantar mentre sosté el seu micròfon abans que aparentment perdi l'equilibri i caigui davant de la seva banda.

El seu segell discogràfic, Todah Music, va dir que va ser declarat mort en una clínica mèdica local i va patir un atac cardíac massiu, segons TMZ.

"Hi ha situacions molt difícils a la vida per a les quals no tenim explicació", va dir el segell en un comunicat d'Instagram dijous, traduït del Portuguès. “Només necessitem entendre que la voluntat de Déu preval! Pere era un jove feliç, amic de tothom. Un fill únic. Un marit actual i un pare súper dedicat. El sector de la música cristiana és de dol. La família Todah Music està de dol. El cel a l'uníson rep un fill il·lustre: Pedro Henrique! Fins després, estimat germà! Fins a la vista! Que l'Esperit Sant consoli tothom”.

A Henrique li sobreviuen la seva dona, Suilan Barreto, i la seva filla de 2 mesos, Zoe.