Un informe forense revela que l'actor va morir als 54 anys per una sobredosi accidental de ketamina

L'actor Matthew Perry, conegut pel seu paper com a Chandler a la sèrie "Friends", va morir el 29 de setembre a la seva residència de Los Angeles, Califòrnia, als 54 anys. L'informe forense publicat divendres va revelar que la causa de la seva mort va ser una sobredosi accidental de ketamina.

Els nivells elevats de ketamina a les mostres de sang post mortem indiquen possibles efectes letals,

com a sobreestimulació cardiovascular i depressió respiratòria. Perry va ser trobat sense vida a casa seva, on aparentment es va ofegar al jacuzzi.

Tot i no trobar-se altres drogues al lloc de la seva mort, l'autòpsia va revelar rastres de ketamina al sistema. Perry va aconseguir la fama mundial per la seva interpretació a "Friends" i va deixar la seva empremta en diverses sèries i pel·lícules, com "Fools Rush In", "The Whole Nine Yards" i "17 una altra vegada".

Segons l'informe, Perry rebia infusions de ketamina per tractar la depressió i l'ansietat, sent l'última administrada una setmana i mitja abans de morir. Els investigadors no van aconseguir determinar com va consumir accidentalment la droga, encara que van trobar rastres a l'estómac.

Altres factors que van contribuir a la mort de Perry inclouen l'ofegament, la malaltia arterial coronària i els efectes de la buprenorfina, utilitzada per tractar el dolor crònic. L'informe forense no va detectar rastres d'alcohol, metamfetamina, cocaïna, heroïna, PCP ni fentanil al seu organisme.

Matthew Perry, reconegut pel seu talent a la pantalla gran i petita, deixa un llegat a la indústria de l'entreteniment, i la seva sobtada mort ha commocionat la comunitat de Hollywood.