El restaurant, que va optar per no defensar-se, haurà d'abonar £5,000 a cada membre de la família.

Una família de viatgers irlandesos ha estat compensada amb £20,000 després que un tribunal determinés que van ser víctimes de discriminació il·legal al restaurant Cuisine Buffet Ltd, ubicat a York Street, Belfast. Els Joyce van afirmar que se'ls va demanar abandonar l'establiment sense causar aldarulls, creient que la decisió estava relacionada amb incidents previs amb membres de la comunitat de viatgers. Patrick Joyce va expressar que l'experiència va ser angoixant i humiliant, especialment després de perdre dos dels seus fills.

El restaurant, Cuisine Buffet Ltd, va optar per no defensar-se al tribunal i va ser ordenat pagar £5,000 a cada membre de la família Joyce. L'Equality Commission va donar suport a la família durant el procés legal. Eoin O'Neill, cap de serveis legals de l'Equality Commission, va destacar que el veredicte subratlla que la discriminació basada en la raça no és acceptable ni legal. El tribunal va concloure que la família Joyce va ser víctima de discriminació racial, i va assenyalar que la negativa del restaurant a permetre'ls quedar-se reforça estereotips racials.

Patrick Joyce va lamentar la situació, recordant la lluita de la seva difunta mare, Nan, per millorar els drets dels viatgers. Tot i això, ha indicat que la discriminació encara persisteix i ha expressat el desig de posar fi a aquest tracte discriminatori.

El cas ressalta la importància de desafiar el prejudici racial a través del sistema legal. L'Equality Commission insta a una consciència més gran sobre la il·legalitat de discriminar en funció de la raça, reafirmant que els viatgers irlandesos estan protegits per la Race Relations (NI) Order 1997. Aquest cas subratlla la necessitat d'abordar la discriminació i treballar cap a una societat més inclusiva.