Tot i el veredicte, persisteixen preguntes sense resposta i la família sosté que el tiroteig no va ser justificat.

L'Oficina del Fiscal General de Mississipí va anunciar que el sergent de la Policia d'Indianola, Greg Capers, no serà acusat en relació amb l'incident en què va disparar i va ferir Aderrien Murry, un nen d'11 anys que havia trucat al 911 al maig de 2023 denunciant violència domèstica a casa seva. Segons el Gran Jurat del comtat de Sunflower, no es va trobar conducta criminal per part de l'oficial.

Tot i la decisió del Gran Jurat, la família d'Aderrien planeja presentar una demanda civil federal, ja que sostenen que hi ha preguntes sense resposta i creuen que el tiroteig no estava justificat. El seu advocat, Carlos Moore, va expressar que estan compromesos a buscar justícia per a Aderrien i la família.

L'incident, que va tenir lloc el 20 de maig del 2023, va deixar el nen ferit al pit. La família al·lega que encara que el Gran Jurat ha tancat el cas, persisteixen dubtes sobre la justificació de l'ús de la força. Aderrien, després de ser ferit, va ser portat a l'hospital i posteriorment alliberat després de recuperar-se de lesions que van incloure un pulmó col·lapsat, una laceració hepàtica i costelles fracturades.

Aderrien i la família han experimentat un trauma emocional significatiu arran de l'incident. Tot i que les autoritats han conclòs que no hi ha base per presentar càrrecs penals, la família buscarà respostes i responsabilitat a través del sistema judicial civil.