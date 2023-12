Tot i els esforços mèdics, la policia va confirmar la seva mort divendres.

En un devastador incident a Saint-Eustache, un suburbi al nord-oest de Mont-real, un nen d'11 anys, la identitat del qual encara no ha estat revelada, va perdre la vida a l'hospital després de ser colpejat al coll per un disc durant una pràctica de hoquei sobre gel. La notícia va commocionar la comunitat i va provocar una tristesa profunda entre els seus familiars, amics i l'Associació d'Hoquei Menor de Saint-Eustache.

El lamentable succés va tenir lloc durant una sessió d'entrenament regular a Complexe Walter-Buswell, quan el jove, malgrat portar equip de protecció, inclòs un protector de coll, va resultar greument ferit. Els serveis d'emergència van respondre a la trucada al voltant de les 7 pm de dimarts, traslladant el nen a un hospital de Montreal en estat crític.

Tot i els esforços mèdics, la policia va confirmar divendres que el nen no va aconseguir superar les seves lesions. Les autoritats han iniciat una investigació per aclarir les causes i les circumstàncies d'aquest tràgic accident.

L'Associació d'Hoquei Menor de Saint-Eustache va expressar la seva profunda tristesa davant de la pèrdua, mentre el president, Jean-Philippe Labrèche, va elogiar la solidaritat demostrada per la comunitat en aquests moments difícils. Per la seva banda, l'alcalde de Saint-Eustache, Pierre Charron, va descriure el succés com una "tragèdia indicible" que ha impactat tota la comunitat.

El ministre d'Esports del Quebec, Isabelle Charest, va manifestar la seva consternació, qualificant la situació com una "tristesa sense paraules". Hoquei Quebec, per la seva banda, va definir la mort del nen com una "terrible tragèdia", mentre que el Departament de Policia de Saint-Eustache va expressar el seu condol i solidaritat amb la família, els amics i la comunitat esportiva local.

Aquest incident lamentable recorda la tràgica mort d'Adam Johnson durant un joc entre Nottingham Panthers i Sheffield Steelers a principis d'aquest any, així com el cas d'un noruec jove de 19 anys que també va patir greus lesions després de ser tallat per un patí. La seguretat a l'hoquei sobre gel torna a ser motiu de preocupació a l'àmbit esportiu.