La situació ressalta les preocupacions sobre la seguretat en procediments mèdics a Turquia.

Sara Platt, de 33 anys, està presentant una demanda per presumpta negligència mèdica contra l'empresa Magic Touch i el cirurgià Dr. Hakan Olmezturk, després de sotmetre's a una cirurgia estètica a Turquia que descriu com a 'atròs'. Platt afirma que els procediments a Antalya al febrer, que van costar un total de 13.000 lliures esterlines, van deixar teixit mamari 'mort' i una 'ferida oberta' al seu estómac. Tot i portar equip de protecció, sosté que la cirurgia va resultar en un deteriorament significatiu de la seva salut, requerint nou operacions de l'NHS per reparar el dany.

La mare de quatre fills assegura que li van dir que la cirurgia era segura, però deu mesos després s?enfronta a la perspectiva de més cirurgia reconstructiva. A més, afirma que els seus trucats per tancar els esdeveniments de Magic Touch no van obtenir resposta dels parlamentaris, generant preocupacions addicionals sobre la regulació d'aquests procediments.

El cas de Sara tindrà la seva primera audiència a Istanbul el mes que ve, mentre que Magic Touch ha respost al·legant que comptaven amb tots els formularis de consentiment necessaris de Platt i simplement connecten els pacients amb proveïdors de salut. En una declaració, un portaveu de Magic Touch va esmentar que la narrativa al voltant de la història de Platt ha anat canviant a cada pas.

La situació ressalta un preocupant panorama en què empreses mèdiques turques ofereixen cirurgies plàstiques assequibles, generant inquietuds sobre la seguretat dels pacients britànics. Una investigació de Mirror va revelar que Magic Touch, en un esdeveniment a Hull, va oferir consultes gratuïtes per a aquells interessats en tractaments a Turquia. En una consulta, un 'coordinador de pacients' de Magic Touch va brindar informació sobre un augment de glutis brasiler, destacant la popularitat d'aquests procediments a Turquia a causa del menor cost en comparació amb el Regne Unit.

Aprofundint en la problemàtica, es revela que almenys tres britànics han perdut la vida després de sotmetre's a cirurgies a Turquia, i l'oferta de procediments mèdics al país ha augmentat, rebent 746,290 turistes mèdics britànics a la primera meitat del 2023. Experts mèdics britànics van expressar la seva preocupació davant d'aquestes troballes, assenyalant pràctiques qüestionables i riscos associats amb la cirurgia estètica.

El govern del Regne Unit té previst reunir-se amb autoritats turques per discutir regulacions, mentre que els costos per a l'NHS per reparacions de cirurgies mal realitzades es van elevar a £1.7 milions el 2022. La situació subratlla la importància d'abordar les pràctiques mèdiques i regulacions en l'àmbit internacional, particularment en el context del turisme mèdic.