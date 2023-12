Les autoritats al·leguen que Smith era víctima de violència domèstica i planejava mudar-se, mentre que la investigació desentranya una història oculta darrere de la façana d'una relació oberta. TIM SMITH/ FACEBOOK

Timothy Smith, de 59 anys, i Herb Swilley, de 55, estaven a només cinc mesos de celebrar el vuitè aniversari de casaments quan va passar un tràgic succés en un apartament a Ocala, Florida, que llogaven a prop de la seva residència principal.

Swilley era present quan les autoritats van fer l'impactant descobriment del cos sense vida de Smith. Va afirmar que la residència es feia servir per a trobades íntimes amb altres persones, insinuant que la parella portava un matrimoni obert. Tammy Warner, amiga i excol·lega de Smith, també era al lloc.

El relat de Warner destaca la sensació de xoc que encara perdura: "A vegades sento que estic en xoc, simplement no sembla real".

Encara que Smith era descrit pels seus éssers estimats com un bon oient i un amic compassiu, algunes amistats no compartien la mateixa opinió sobre la seva elecció de vida amb Swilley. Candy Baker, amiga de Smith, va expressar: "Cap de nosaltres hauria fet amistat amb Herb si no fos per Tim. Tenia una personalitat realment difícil. Era molt fred".

Les autoritats també van observar que Swilley, presumptament, va mostrar poca emoció quan van descobrir el cos del seu marit i estava "buit de qualsevol tristesa o desesperació", segons documents oficials.

El cos de Smith va ser trobat nu de la cintura cap avall, amb marques de lligadura al voltant del seu coll i traumatismes contusos a la cara i genitals, a més d'una fractura a la seva columna cervical. L'informe toxicològic va revelar que havia estat exposat a 30 vegades la quantitat recomanada de difenhidramina, ingredient actiu a Benadryl.

Menys de 24 hores després de la troballa, amics afirmen que Swilley i la seva filla Jordan Swilley, de 20 anys i fruit d'un matrimoni anterior, s'estaven desfent de pertinences personals de Smith, incloent-hi fotos familiars.

Més de set mesos després del succés, el 2 de novembre del 2023, Swilley, que ja havia aixecat sospites, va ser arrestat i acusat d'assassinat en primer grau premeditat i manipulació de proves.

Les autoritats sostenen que Swilley va assassinar Smith a la seva residència principal, traslladant després el cos a l'apartament i simulant una "escena de crim". L'impacte de l'arrest va generar diverses reaccions entre amics i familiars, que encara que alleujats encara estan assimilant la realitat.

"No tenia idea de l'abús", confessa Baker. "Tim era tan bo i amorós, no només amb les persones que coneixia, sinó també amb els desconeguts. Mirant enrere, potser va ser perquè no tenia amor a casa, i aquesta part em trenca el cor".