La sorprenent decisió del reconegut raper deixa els seus seguidors ansiosos per respostes, mentre el concert programat a Chicago es posposa sense motiu aparent. EP

En una inesperada decisió, el conegut raper Travis Scott ha posposat el seu concert molt anticipat a Chicago, originalment programat per a la nit de divendres passat. La notícia ha generat considerable molèstia entre els seus seguidors, segons informa el mitjà Page Six.

L'esdeveniment, part de la gira "Utopia - Circus Maximos Tour", estava pautat per dur-se a terme al United Center. L'administració del recinte va emetre un comunicat a través de les seves plataformes de xarxes socials després de divendres a les 4 pm ET per comunicar els aficionats sobre aquest canvi d'última hora.

"L'espectacle de Travis Scott a l'United Center programat per a aquesta nit ha estat posposat", es llegeix al comunicat compartit a les xarxes socials.

La nota afegeix: "Totes les butlletes adquirides amb antelació seran vàlides per a la nova data, la qual serà anunciada properament. Informació addicional serà publicada aquí i enviada per correu electrònic directament als posseïdors de butlletes tan aviat com estigui disponible".

Fins ara, la raó darrere d'aquesta sobtada decisió no ha estat revelada, ja que el raper de 32 anys no ha emès cap declaració sobre les seves plataformes socials. Tot i els intents de Page Six per obtenir una resposta dels representants de Scott, no s'ha rebut informació sobre això.

La notícia ha provocat la inconformitat dels seguidors a les xarxes socials, alguns dels quals han expressat el seu descontent amb l'elecció de Travis Scott d'assistir a un esdeveniment a l'Aràbia Saudita abans de complir el compromís a Chicago. "Va a l'Aràbia Saudita un dia abans del seu xou a Chicago només per reprogramar-lo. Irreal", va lamentar un fan.

Un altre seguidor va expressar la seva frustració en haver conduït durant cinc hores per assistir a l'estadi on es duria a terme el concert posposat. "Travis, [jo] acabo de conduir 5 hores fins a United Center, de cap manera ho posposis", es llegeix a la queixa del seguidor.

Fins ara, Travis Scott no ha proporcionat explicacions sobre els motius darrere de la posposició. Estarem atents a futures declaracions de l'artista.