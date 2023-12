Foto: Freepik

Un home que es feia anomenar " El creador d'eunucs " ha admès haver realitzat castracions il·legals i transmetre el procés en streaming a la 'deep web'. Marius Gustavson, un britànic de 46 anys, va transmetre les operacions il·legals, en què tallava testicles i penis, a la web ' Eunuch Maker ' perquè tots aquells que estiguessin subscrits poguessin veure'l. De fet, va guanyar més de £200.000 (232.000 euros) durant sis anys seguint aquest mètode.

Els homes a qui castrava eren voluntaris d'una estranya secta en què es converteixen els individus en nuls , una abreviatura d'anul·lació genital. Durant tots els anys, va realitzar fins a 29 castracions i va comerciar amb les parts del cos de vuit homes més. De fet, al mateix Gustavson també li van extirpar el penis i un dels mugrons.

En un primer moment, l'individu ha admès haver conspirat per cometre aquests atacs corporals, i se li ha sumat un altre càrrec més per ' possessió de propietat delictiva', pel que fa als diners guanyats pels danys comesos. Si tot això no fos poc, també ha admès haver distribuït dos vídeos gravats a nens entre el gener del 2017 i el gener del 2020.

La data del judici està fixada per al 4 de març del 2024. El procés judicial també inclou altres persones del seu cercle íntim, com el romanès Ion Ciucur, de 28 anys, que va admetre haver conspirat per causar danys corporals greus en una castració; o l'alemany Stefan Scharf, de 61 anys, acusat de conspirar també per causar diversos danys corporals greus. Gustavson, Scharf i Ciucur es troben a la presó preventiva.