Matrimoni - UNSPLASH

Una proposta de matrimoni a Turquia ha acabat de la pitjor manera possible. L'home va portar la seva nòvia a un penya-segat per demanar-li matrimoni i, després de rebre un 'no' per resposta, la dona va acabar precipitant-se des d'uns 30 metres i va morir.

Cinc mesos després del que es va considerar un 'accident', la policia turca ha arrestat l'home després de descobrir que hi havia signes de lluita violenta al cos de la morta.

Nizamettin Gursu va ser arrestat cinc mesos després que la seva nòvia de 39 anys, Yesim Demir, caigués per un penya-segat a Canakkale, una ciutat al nord-oest de Turquia, el 6 de juliol, ha informat Newsflash aquest dimecres.

El detingut va dir a les autoritats que la seva dona havia dit que "sí" a la proposta de matrimoni però que, en allunyar-se cap al cotxe, va sentir un crit esgarrifós darrere seu i va descobrir que futura dona havia caigut per la cornisa. .

Tot i això, durant la investigació la policia va descobrir que l'anell que Gursu va afirmar haver-li donat a Demir després que ella acceptés la seva proposta encara era a la seva caixa dins de la butxaca.

Les sospites dels agents van augmentar després de trobar gots trencats i un altaveu de música trencat al lloc on li havia demanat matrimoni, cosa que indicava que es podria haver produït un fet violent.

La família de la dona assassinada també va dir a les autoritats que ella havia estat planejant acabar la seva relació amb el presumpte assassí i que, per tant, mai no hauria acceptat la seva proposta de matrimoni.

Finalment la família de la víctima ha presentat una denúncia contra Gursu i la policia l'ha aturat. En el moment de la seva mort, Gursu va interpretar el paper del promès desconsolat i va dir a la policia que van triar comprometre's en aquell lloc perquè van pensar que seria romàntic.

“El vam triar per tenir un record romàntic després de la proposta. Beguem una mica d'alcohol. Tot va passar alhora. Va perdre l'equilibri i va caure”, va dir Gursu en aquell moment.

La seva família també va afirmar que Demir patia atacs de vertigen i mai no hauria estat tan a prop de la vora d'un penya-segat.

Gursu està detingut, en espera de judici.