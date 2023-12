Drogues incautades per la policia

Un estudiant de secundària de Massachusetts, als Estats Units, va patir ferides greus quan va saltar des d'una finestra després de prendre fongs al·lucinògens, cosa que va portar la policia a investigar un traficant de drogues local que podria estar administrant droga als adolescents.

L'estudiant de Brookline High School, que no va ser identificat públicament, es va llençar des d'un sisè pis després de prendre la substància il·legal, va informar Boston 25.

L'incident va fer que les autoritats es concentressin en un presumpte traficant de drogues a Brookline Village anomenat "Niko" que suposadament "va tenir especial interès a vendre adolescents menors d'edat", va dir el Departament de Policia de Brookline.

"Molts d'aquests articles van arribar al campus de Brookline High School, on els estudiants van ser sorpresos amb drogues que suposadament van ser comprats a Niko", va assenyalar el departament.

Niko ara enfronta càrrecs per drogues per suposadament comprar drogues "no aptes per a nens" -inclosos fongs psicodèlics- en dispensaris de marihuana i vendre-les als seus "molts clients menors d'edat", va continuar la policia de Brookline.

El departament també va compartir una presentació de diapositives del material confiscat sota una ordre de registre relacionada amb l'arrest de Niko com a advertiment per als pares.

“Reconeixes algun dels elements a les imatges? Aquests són articles recuperats després d?una ordre de registre i arrest d'un traficant de drogues acusat d'atacar adolescents de Brookline”, deia el peu de foto.