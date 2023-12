@EP

L'estudiant que va causar pànic a Praga aquest dijous amb el tiroteig en una facultat, havia assassinat dies abans un home i el seu nadó en un atac que va qualificar com a "accidental" en un bosc. David Kozak, l'autor del tiroteig, va matar 14 persones i va deixar 25 ferides més a la Universitat Carolina. Les autoritats de la ciutat consideren que aquesta atrocitat representa el pitjor tiroteig massiu registrat a la República Txeca.

La policia ha confirmat que Kozak és sospitós de l'assassinat d'un pare i el seu fill de dos mesos en un suposat accident en un bosc de Praga fa tot just una setmana. Es van enviar més de 250 agents de policia a registrar i es va utilitzar un helicòpter amb imatges tèrmiques per registrar la zona boscosa, però mai no es va trobar el pistoler.

Tot i això, la policia creu que l'atac al bosc ha estat a persones seleccionades "a l'atzar". El portaveu de la policia, Martin Vondráček, va explicar que no tenen clar si hi havia alguna relació entre les víctimes i l?atacant. "Estem treballant molt seriosament en el fet que l'atacant de la Facultat de Filosofia també és responsable de les dues víctimes de finals de la setmana passada a Klanovicky", afirmava.

Kozak va ser trobat mort al lloc de la massacre de la facultat d'Arts de la universitat. Havia disparat a l'atzar persones des del balcó de l'edifici i portava un enorme arsenal d'armes i municions. Posteriorment, es va saber que Kozak va comentar a Telegram: "Vull fer un tiroteig a l'escola i possiblement suïcidar-me".