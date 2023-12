Fa unes quantes setmanes va saltar la notícia que un nen britànic va aparèixer després de sis anys desaparegut. Les investigacions van apuntar que Alex Batty, l'individu en qüestió, va escapar d'una comunitat "espiritual" rural situada als Pirineus, on vivia principalment en caravanes i tendes de campanya.

Alex estava de vacances a Marbella amb la seva mare Melanie, de llavors de 37 anys, i el seu avi David, que en tenia 58. El vol d'anada va tenir lloc el 30 de setembre del 2017 i, teòricament, havien de tornar el 8 d'octubre, però això mai va passar.

Batty, que ara té 17 anys, ha explicat com va ser el moment en què va decidir deixar la seva família a casa seva francesa i com va sobreviure només durant els últims anys. "Era un dia normal i simplement vaig decidir: 'Ja està bé, és hora d'anar-nos'", va explicar el jove al diari britànic The Sun.

Batty, que tenia 11 anys en el moment de la desaparició, va explicar que va tenir una baralla amb la seva mare, Melanie. Com a resultat d'aquesta discussió, va escapar de l'habitatge als Pirineus francesos, al qual s'havien traslladat només un dia abans, el setembre del 2017.

Batty va dir que la discussió va ser la gota que va fer vessar el got, ja que s'havia cansat de l'estil de vida hippie que la seva mare li havia imposat. El que va decidir Batty, llavors, va ser planejar la seva fugida i empaquetar una petita bossa amb la roba imprescindible. "Hola mare, vull que sàpigues que t'estimo molt. Estic molt agraït per la vida que em van brindar durant els últims anys. No et preocupis per tu, estic segur que no et trobaran. Tampoc et preocupis per mi, saps que em puc cuidar sol. T'estimo molt, no t'enfadis gaire amb mi", va dir Alex en una nota que va deixar la seva mare l'11 de desembre del 2017.

La decisió de Batty d'anar-se'n es va produir després de sentir que la forma de vida que volia imposar la seva mare no li permetria tenir un bon futur. Mentre fugia, l'adolescent tenia por que la seva mare i el seu avi poguessin tenir problemes legals, i per això se li va acudir un altre pla per despistar la policia. Va començar a dir que es deia Zack Edwards i que era un "caminant", però que s'havia perdut així que va arribar a la comuna francesa de Quillan.

Batty va ser descobert per un repartidor al sud de França el 13 de desembre. El conductor, Fabien Accidini, el va deixar a Batty utilitzar el seu compte de Facebook per enviar missatges a la seva àvia, Susan Caruana, que és la seva tutora legal avui dia.

Ara que Batty està de tornada al Regne Unit amb la seva àvia, ja té pensat què vol fer amb la seva vida: vol anar a la universitat mentre continua estudiant francès.