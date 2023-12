La família de Shannon lamenta la pèrdua de la jove, recordant-la com una filla i amiga estimada, subratllant que la seva vida va ser arrabassada de forma violenta a la seva pròpia llar, on hauria d'haver estat fora de perill.

En un esgarrifós incident, Pablo Hoad, de 28 anys, ha estat declarat culpable d'apunyalar repetidament Shannon Stanley, de Birmingham, el maig de l'any passat. Segons la cort, Hoad i la seva nòvia compartien la vetllada amb Shannon i un amic quan una discussió va esclatar entre Shannon i l'acusat.

La situació va escalar ràpidament, portant Hoad a arrossegar Shannon fins a la cuina, on la va atacar violentament, apunyalant-la al cap i al coll. Després de l'atac, Hoad va fugir de l'escena. Malgrat els esforços d'amics que van trucar a una ambulància i van proporcionar primers auxilis, Shannon va ser declarada morta al lloc.

L'impactant va arribar després: Hoad, una vegada al seu domicili, va trucar a la policia confessant el seu crim. "Soc el perpetrador, no la víctima. Em vaig excedir", va admetre a la trucada. Va afegir de manera esgarrifosa: "Vaig apunyalar una noia a la gola. Saps que seré atrapat, així que vaig pensar que et trucaria i et diria on soc".

Les imatges d'una càmera corporal van capturar el moment del seu arrest a Whitmore Road, Small Heath. Hoad serà sentenciat el febrer del proper any després de ser trobat culpable d'homicidi involuntari.

La família de Shannon va expressar el seu dolor en un sentit homenatge, recordant-la com una filla, germana i amiga estimada. Van lamentar que la vida de Shannon acabés de manera tan violenta, destacant que estava a casa seva, on hauria d'haver estat fora de perill. La família va agrair a la policia i als que van intentar ajudar Shannon, subratllant que les seves vides ja no seran les mateixes sense ella.