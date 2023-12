Tres individus, inclòs el deutor, enfronten càrrecs federals per la seva presumpta participació en aquest crim violent.

En un esgarrifós succés, un mecànic d'avions de Florida va ser víctima d'un segrest i assassinat mentre intentava cobrar un deute pendent de 315.000 dòlars. El Departament del Fiscal dels Estats Units va anunciar càrrecs contra tres individus presumptament vinculats al violent crim.

Segons l'acusació presentada per un gran jurat federal al Districte Sud de Florida, Somjeet Christopher "Lil Chris" Singh, de 29 anys, Avin "Smalls" Seetaram, de 24, i Gavin Hunter, de 18, enfronten càrrecs que inclouen conspiració per a assassinat per encàrrec, assassinat per encàrrec, conspiració de segrest, segrest i obstrucció de la justícia.

La trama es va desenvolupar quan Singh, suposadament degut al mecànic Suren Seetal una considerable suma, es va veure involucrat en una confrontació violenta. Seetal, de 36 anys, va desaparèixer el 2 de novembre després d'abandonar la feina i no tornar a casa. La seva família ho va reportar com a desaparegut.

Les autoritats van rastrejar el telèfon mòbil de Seetal fins a les proximitats de l'empresa d'aire condicionat de Singh, Dr. HVAC, on es va desconnectar. El cos de Seetal va ser descobert més tard a la Reserva Big Cypress.

Segons l'informe, Seetal i Singh es coneixien per treballar junts a la indústria de focs artificials. La investigació va revelar que els sospitosos van estar en contacte fins que el senyal del cel·lular de Seetal es va perdre.

L'endemà de la desaparició de Seetal, un remolc negre, presumptament operat per un empleat d'un familiar de Singh, va retirar el vehicle de Seetal a prop de Dr. HVAC, segons registres de peatges.

Les imatges de seguretat de Home Depot van captar Seetaram i Singh comprant subministraments que es van utilitzar posteriorment. Seetaram enfrontarà una audiència d'acusació el 28 de desembre, mentre que la de Hunter està programada pel 2 de gener i la de Singh pel 3 de gener. En cas de ser condemnats, s?enfrontaran a cadena perpètua o pena de mort, segons l'acusació.