Larry Rudolph va matar Bianca Rudolph durant un viatge de caça a Zàmbia el 2016. FACEBOOK

En un gir devastador, Larry Rudolph, un dentista de Pennsilvània i àvid caçador de trofeus, va ser arrestat a finals de 2021 pel presumpte assassinat de la seva dona, Bianca Rudolph, durant un viatge de caça a Zàmbia el 2016. La tragèdia, va generar afirmacions d'innocència per part dels fills de la parella, ha pres un nou rumb.

Quan Rudolph va sol·licitar ser alliberat sota fiança en espera del judici, els fills de la parella, Julian i AnaBianca, van afirmar en declaracions jurades que "el coneixem millor que ningú i sabem que és innocent", segons informes d'ABC News. Tot i això, una entrevista exclusiva amb ABC News revela un canvi impactant en la percepció de Julian.

En paraules de Julian, "No puc donar suport a aquesta declaració original, perquè això va ser abans que veiéssim l'evidència al judici". Quan se li va preguntar si creia que el seu pare havia assassinat la seva mare, va respondre amb incredulitat: "És incomprensible per a mi".

Els Rudolph van viatjar a Zàmbia el 2016 perquè Bianca, també apassionada caçadora de trofeus, pogués caçar un lleopard. El fatídic matí de l'11 d'octubre del 2016, mentre es preparaven per abandonar el seu campament de caça al Parc Nacional Kafue, Bianca va rebre un tret al pit amb una escopeta Browning. Tot i que les autoritats locals van considerar inicialment la mort com un accident, les autoritats federals dels EUA van acusar Rudolph d'assassinar la seva dona per cobrar milions de dòlars en beneficis d'assegurança de vida.

Durant el judici a la Cort del Districte dels EUA a Denver, Rudolph va negar les acusacions, afirmant que la mort de la seva dona va ser un accident. Tot i això, la declaració de culpabilitat i la posterior condemna a cadena perpètua suggereixen el contrari. Lori Milliron, núvia de Rudolph, també va ser condemnada com a còmplice d'assassinat.

La història d'aquesta tragèdia familiar destaca les complexitats i els girs inesperats en el sistema judicial, deixant Julian, entre llàgrimes, recordant la seva mare com "una mare increïble" i "la seva millor amiga". La veritat darrere d'aquest episodi fosc continuarà ressonant mentre la família Rudolph enfronta les repercussions d'aquesta tràgica pèrdua i les conseqüències legals que l'acompanyen.