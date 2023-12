El succés, que va tenir lloc durant una acalorada discussió a casa seva, ha commocionat la comunitat local.

Tràgic succés a Pennsilvània a pocs dies del Nadal: un home de 39 anys, Blase, va acabar amb la vida de la seva dona, Brooke Raia, de 34, dimarts passat, per després treure's la vida amb un tret, deixant els seus cinc fills a l'orfandat.

La violenta escena es va desenvolupar al voltant de les 7 pm al soterrani de la seva residència a Greenwood, durant una acalorada discussió, segons va informar el cap de policia de Logan Township, Dave Hoover, al diari The Altoona Mirror. Blase, presumptament, va disparar la seva dona al cap abans de posar fi a la seva pròpia vida.

Els quatre fills menors eren a casa en el moment de l'aparent assassinat-suïcidi. El fill gran va tornar de la feina a penes mitja hora després de la tragèdia, descobrint els cossos dels seus pares, segons va detallar Hoover. Els nens, identificats com Blakely i els fills Blase Jr., Brennan, Kamden i Easton segons l'obituari de Blase, van ser entrevistats i lliurats a familiars per custodiar-los.

La policia encara no ha establert un motiu clar i està treballant per descartar la participació de tercers en aquest tràgic succés.

La impactant notícia ha commogut la comunitat, que recordava Blase Raia com un home afable que exercia tasques com a maquinista a la Juniata Locomotive Shop de Norfolk Southern.

"Era una persona amable, un bon treballador", va afirmar Jim Patterson, un excol·lega, a mitjans locals. Candy Holliday, amiga de la família i veïna de Blase, està recaptant fons per al funeral, expressant que ell "estimava els seus fills més que qualsevol cosa en aquest món".

La dona, Brooke Raia, treballava en una consulta quiropràctica local, segons Hoover. El seu obituari assenyala que també feia tasques al magatzem d'Amazon a Altoona.

La parella, que va contraure matrimoni el 2022 segons l'obituari de Blase, compartia una connexió profunda amb el món de les carreres. El pare de Brooke Raia era un destacat corredor de motocicletes que posteriorment es va convertir en locutor en un autòdrom regional, mentre que Blase participava en carreres de dragsters com a passatemps.

En un gest solidari, la comunitat automobilística ha unit esforços per donar suport als nens orfes, recaptant més de $56,000 per donar-los suport en aquests moments difícils. "Encara que el Nadal sigui l'última cosa en què estan pensant, mereixen el nostre suport, necessiten saber que tant la comunitat automobilística com la seva família estan al seu costat", va afirmar Donny Algieri, organitzador de la iniciativa de recaptació de fons.