Un miracle nadalenc que ha omplert de joia i esperança tota la família. Matt Barbour

Daisy Keough, una nena de dos anys, va protagonitzar un moment emotiu en acostar-se confiadament a Santa Claus, la seva cara il·luminada per un somriure tan brillant com una estrella nadalenca. Aquest instant de joia era inimaginable per als seus orgullosos pares quan Daisy va néixer sense un os de la cuixa en una cama.

La seva mare, Claire, de 36 anys, va recordar: "En mirar-la després de néixer, semblava que no hi havia manera d'arreglar-la". Els experts ni tan sols tenien un nom per a la condició súper rara de Daisy ni idea de com ajudar-la. No obstant això, gràcies als especialistes en un dels principals hospitals ortopèdics del món, Daisy va poder fer aquests valents passos per veure Santa i, fins i tot, ajudar a decorar l'arbre de Nadal.

L'any passat, durant el Nadal, Daisy estava limitada al que podia fer. No podia recollir els regals ni ajudar amb les decoracions. Però aquest Nadal, tot ha canviat. Claire va compartir: "Portem la Daisy i les seves germanes a veure Santa a Lapland UK, i veure-la... va ser invaluable! Santa li va regalar un peluix gran de Husky que ara porta de passeig a tot arreu, i va ajudar a col·locar totes les boles a l'arbre. Tenir dues cames i poder caminar pel seu compte, ¡és el millor regal de Nadal de tots!".

Claire i el seu promès Kieron van realitzar la seva pròpia investigació en línia després del naixement de Daisy el febrer del 2021 i van descobrir el dèficit focal femoral proximal. Aquesta és una afecció rara on la part superior del fèmur està malformada o absent, causant que una cama sigui més curta que l'altra.

Daisy, amb el genoll esquerre al costat del maluc, tenia una forma severa de la malaltia. "No teníem esperances que la nostra filla caminés alguna vegada; dependria de nosaltres per arribar a qualsevol lloc, per tenir algun tipus de vida", va dir Claire, d'Edgware, al nord-oest de Londres.

Finalment, a l'abril del 2021, van tenir un diagnòstic: Peter Calder, cirurgià del Royal National Orthopaedic Hospital a Stanmore, al nord-oest de Londres, va confirmar que Daisy tenia PFFD. La condició incloïa una cama significativament més curta, la manca de peroné o os del panxell i un peu esquerre desalineat.

Claire va compartir: "Mr. Calder va explicar que la millor opció en una data posterior seria amputar el peu esquerre per poder fer una pròtesi adequada, però mentrestant, l'hospital crearia una sèrie de cames falses a curt termini perquè Daisy pogués començar a aprendre a fer servir la cama més curta".

Daisy va tenir la seva primera pròtesi col·locada just després del seu primer aniversari l'any passat i aviat va començar a fer passos sostenint-se al seu caminador. Al maig de 2023, Daisy es va sotmetre a l'amputació del peu esquerre.

Claire va afegir: "Sona ombrívol, però va canviar el joc. Després de sis setmanes recuperant-se a casa, va obtenir la seva primera pròtesi completa i caminava per tot arreu. Cada dia en el camí a l'escola amb les seves germanes, l'únic que vol és ser com elles, i ara ho és".

Claire està recolzant la campanya 'Impossible, Possible' del Royal National Orthopaedic Hospital Charity, que destaca històries de superació com la de Daisy.