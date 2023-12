La parella, completament compromesa amb el seu estil de vida, planeja residir en un creuer residencial durant almenys 15 anys, gaudint de la llibertat i economia que els ofereix la seva inusual elecció de la llar flotant.

John i Melody Hennessee van prendre una decisió audaç el 2020: vendre casa seva, el seu negoci i la majoria de les seves pertinences per emprendre un viatge pel món. La seva aventura va començar explorant els Estats Units en una autocaravana, però aviat es van adonar que conduir sense rumb fix no n'hi havia prou.

Va ser aleshores quan John va trobar un anunci a Facebook que canviaria les seves vides: un creuer de 274 dies amb Royal Caribbean. S'hi van inscriure sense dubtar-ho, marcant l'inici d'una odissea que els va portar a destinacions com Austràlia, Nova Zelanda i el Pacífic Sud, i actualment es troben navegant al voltant de la República Dominicana.

El que va començar com una travessia temporal ha esdevingut un estil de vida emocionant i més econòmic per a la parella. "Ara tenim una factura de telèfon, una factura del vaixell i algunes targetes de crèdit per quan baixem a terra, però això és tot", va comentar John.

Ja no tenen hipoteca, despeses de vivenda, assegurances de vehicles ni factures de serveis públics. Viatjar pel món en un creuer s'ha tornat la seva opció preferida, ja que les seves despeses actuals són aproximadament la meitat del que eren quan vivien a terra ferma.

La parella, completament reservada fins al desembre del 2024, planeja abordar el Villa Vie, un creuer residencial on han adquirit una cabina. Aquest vaixell tot inclòs ofereix residències permanents, amb al voltant del 30% dels passatgers vivint a bord a temps complet i el 85% sent nord-americans.

Amb el projecte encara en construcció, les cabines s'ofereixen des de $99,000 i les viles amb balcó i vista a l'oceà des d'aproximadament $249,000, més una tarifa mensual de gairebé $8,000. Les instal·lacions inclouen cuina a les cabines i llits abatibles a les sales d'estar per als hostes.

Els residents tindran la llibertat de portar les seves famílies a bord, i el vaixell està dissenyat per fer la volta al món cada tres anys. Pels Hennessee, amants del mar, aquest estil de vida representa una nova i emocionant etapa, allunyada de les preocupacions terrenals.