La fatiga, factor determinant en aquest incident, subratlla la importància de la seguretat viària i el descans adequat en conduir.

Un conductor que, després de complir una jornada laboral extenuant de 12 hores, es va quedar adormit al volant camí cap a casa, va protagonitzar un impactant accident a l'autopista M60 a prop de la sortida 23, als voltants d'Ashton-under-Lyne. Les autoritats policials van compartir imatges esfereïdores del vehicle completament destrossat, que va sortir de la carretera al voltant de les 6 am.

El conductor, després del fort impacte, va ser ràpidament traslladat a l'hospital, on, sortosament, es va constatar que no havia patit lesions greus. Segons han informat els agents, la fatiga acumulada durant tota la nit va ser la causa de l'accident. Per garantir la seguretat a la zona, es va tancar temporalment un carril, i per a les 10 am, la via ja estava clar després de retirar el vehicle sinistrat.

En un comunicat, la Policia d'Autopistes del Nord-oest va destacar: "Aquest és el resultat d'un accident avui a les 6 del matí a la M60. El conductor, acabat de sortir d'un torn esgotador de 12 hores, es va quedar adormit al volant , afortunadament sense patir lesions greus. Tot i això, és probable que romangui a l'hospital avui. Demanem a tots els conductors que prenguin un descans si se senten fatigats".

La impactant escena va portar un dels testimonis a qualificar el succés com un "miracle nadalenc", mentre que un altre va expressar la seva preocupació per les llargues jornades laborals, especialment a l'àmbit de la salut. Aquest incident va revifar la crida d'alguns a més consciència per part dels ocupadors sobre la seguretat dels empleats en tornar a casa després de llargs torns.

La comunitat va expressar el seu alleujament que l'incident no tingués conseqüències més greus i va agrair als serveis d'emergència per la resposta ràpida. Tot i això, alguns van aprofitar l'ocasió per reflexionar sobre la necessitat de mesures que desanimen els extensos torns de treball que puguin posar en risc la seguretat tant dels empleats com dels que comparteixen les carreteres amb ells.