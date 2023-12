Foto de la casa on van trobar el cos

Una família va descobrir que un parent guardava un cadàver dins del congelador divendres passat al migdia a San Diego (Califòrnia). Després d'aquesta troballa macabre, els membres de la família van trucar immediatament a la policia, però l'avançat grau de descomposició del cos no els va permetre descobrir si les lesions que van provocar la seva mort eren recents.

La policia presumeix que la víctima podria ser una dona, però encara no se sap ni l?edat ni l?ètnia. "Els detectius continuen recopilant informació per comprendre què va passar i per què el cos estava dins del congelador", va explicar la policia, segons Scripps News . El cos ha estat enviat a un metge forense perquè determini la causa de la mort.

Els residents d'Allied Gardens, un veïnat de la comunitat navajo oriental de San Diego, Califòrnia, van explicar a diversos mitjans de comunicació: "Vaig començar a veure la policia per tot arreu i vaig pensar: 'Això és una cosa gran'", va dir Teresa Morrison a KGTV .

"Aquesta és una zona molt segura. Tenim una escola a l'altra banda del carrer. No sentim mai parlar de violència ni res per l'estil", afegia. "És molt sorprenent i aterridor i em fa calfreds perquè mai havia sentit una cosa així", va comentar Mierau al mateix canal de televisió.