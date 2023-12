Foto: Freepik

Una dona de Minnesota ha demandat el dentista, al·legant que la va deixar desfigurada després de portar a terme més de 30 intervencions en només una visita, a més de falsificar la quantitat d'anestèsia administrada. Kathleen Wilson va presentar la demanda aquest dijous passat al Tribunal de Districte del Comtat d'Hennepin (Estats Units).

Segons la demanda legal, el doctor Kevin Molldrem va realitzar vuit corones dentals, quatre endodòncies i 20 empastaments en un període de cinc hores i mitja el juliol del 2020. Les conseqüències d'aquesta única visita van ser un dolor majúscul i la desfiguració de la cara, que la va obligar a visitar altres dentistes per corregir el que ella considerava com un "desastre".

La demanda també inclou que Molldrem va abusar de l'anestèsia i va manipular els registres mèdics a fi d'eludir responsabilitats. Kathleen Wilson sol·licita almenys 50.000 dòlars en concepte de danys i perjudicis , i compta amb el suport d'un dentista expert de Florida.

El Dr. Avrum Goldstein va reconèixer que Mollgrem no va fallar en el diagnòstic del 7 de juliol de 2020, ja que “pràcticament totes les dents” de la boca de la demandant estaven en mal estat i tenien càries, però el tractament que va dur a terme va ser del tot "deficient".

"Intentar omplir cada buit de cada dent de la boca en una sola visita no és només l'antítesi del que s'ha indicat, sinó que no és humanament possible aconseguir-ho de manera efectiva o constructiva", va escriure Goldstein en un informe del 14 de novembre.

També va comentar que la dosi d'anestèsia administrada no va ser la indicada. Teòricament, la quantitat màxima que es pot administrar és de 490 mil·ligrams, però Molldrem va duplicar aquesta quantitat quan va veure Wilson el juliol de 2020, proporcionant-li 960 mil·ligrams.

Wilson finalment va rebre el tractament adequat per a la reparació i el reemplaçament de moltes de les seves restauracions en un “intent d'estabilitzar la seva boca” de la Facultat d'Odontologia de la Universitat de Minnesota durant diversos mesos el 2022, afirma la demanda.