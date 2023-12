Instagram: @oliverspedding

L'estrella porno Sophie Anderson va ser "apunyalada, abusada i traficada amb fins sexuals" pel seu exnòvio, Oliver Spedding, que va ser futbolista del Crystal Palace abans de morir. La dona de 36 anys va morir el 18 de novembre per causes que encara no han estat confirmades, mentre que la seva parella va ser trobat uns dies després a un hotel quan tenia 34 anys.

Sophie Anderson era actriu porno i va conèixer Spedding quan va viatjar als Estats Units per rodar una pel·lícula. Ara ha sortit a la llum que la dona va ser sotmesa a abusos físics i mentals a les mans de la seva parella.

El futbolista, que es va convertir també en estrella del porno, va apunyalar presumptament Sphie Anderson i va colpejar el cap contra la paret, a més de robar-li el telèfon i diners en efectiu.

Segons diversos amics de l'actriu, la policia "no els va prendre seriosament" quan van denunciar que estava sent sotmesa a abusos. A més, també van afirmar que van traficar amb Sophie amb fins sexuals, ja que l'exfutbolista la prostituia en una caravana "xopa d'orina".

Teòricament, la parella havia d'actuar al Brighton Pride, però la seva participació va quedar cancel·lada després que Spedding l'apunyalés. En un missatge de text que va enviar el 6 d'agost a un amic, l'actriu va escriure "crec que em matarà", i també li va ensenyar diverses ferides que tenia a la cara mitjançant fotos que es va fer.



A més de les acusacions de suposadament subministrar drogues a Sophie, els amics de Spedding ho van assenyalar per simular la mort d'Anderson mitjançant una sèrie d'enganys estranys. Aquests incidents es remunten al febrer d'aquest any i novament al setembre, just abans de la mort d'Anderson.

Preocupats, diversos amics es van posar en contacte amb tres forces policials diferents: la Met, la policia de Sussex i Thames Valley, després de l'últim incident de fingir la mort. Spedding va ser arrestat per la policia l'11 de setembre, però va ser posat en llibertat sota fiança.



Spedding va ser trobat mort en un hotel Days Inn a Winchester, Hampshire, el 15 de novembre en una mort presumptament relacionada amb les drogues.