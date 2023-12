Foto: 9 News

Un adolescent va perdre la vida a la platja d'Austràlia després d'un atac de tauró. El cadàver va ser retirat de l'aigua després de l'atac, que va ser a prop d'Ethel Beach al Parc Nacional Innes. Els primers informes apunten que el jove havia estat nedant prop de les 13.30 hores, però es va trobar amb l'animal i va acabar amb la seva vida.

Un pescador local va explicar: "Hem vist alguns taurons força grans a l'àrea, però això és normal aquí... Vaig anar a agafar el pot i els guardaboscos van bloquejar el camí a Ethel's. No hi ha recepció cel·lular a l'àrea, així que no vam saber cosa que havia passat fins que vam tornar a Marion Bay”.

Aquesta tragèdia arriba després que fa un mes també hi hagués un altre atac de tauró a una parella a Port Noarlunga, al sud d'Adelaida. Bridgette O'Shannessy, de 32 anys, es va haver de sotmetre a dues operacions després de perdre algunes dents i patir danys als nervis. Prèviament, un tauró també va mutilar fins a la mort el surfista Tod Gendle, de 55 anys, a Granite Rock, a Austràlia del Sud.