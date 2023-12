Un home a punt de trepitjar una panerola - UNSPLASH

Un japonès va provocar una explosió dins del seu apartament a Kumamoto, al Japó, mentre intentava matar una panerola amb un insecticida aquest cap de setmana.

L'incident va tenir lloc dins de l'apartament de l'home de 54 anys a Kumamoto al voltant de diumenge a la mitjanit, segons el Mainichi Shimbun .

La comissaria de policia de Kumamoto Higashi de la prefectura va assenyalar al seu informe que l'explosió va passar aproximadament un minut després que l'home ruixés una gran quantitat d'insecticida sobre una panerola que va veure dins de l'apartament.

Segons els informes, l?accident va trencar la finestra del balcó de l?home i el va deixar amb ferides lleus. Les autoritats també van trobar marques de cremades prop d'un "kotatsu", una taula baixa amb un futó o mantes pesades penjant d'una banda i un escalfador fixat a la part inferior de la taula.

Tot i que les autoritats no van revelar la causa exacta de l'incident, el Centre Nacional d'Afers del Consumidor del Japó ha rebut diversos informes d'incidents similars causats per insecticides que entren en contacte amb endolls elèctrics o altres fonts, va assenyalar el Mainichi Shimbun .

Els insecticides són coneguts per tenir ingredients inflamables al seu interior, com lalcohol. També poden contenir propà i butà, que s'utilitzen com a propulsors per empènyer el químic fora de la llauna i cap a l'aire.

Segons els informes, el Departament de Bombers de la ciutat de Kumamoto ha tingut 22 incidents d'incendi causats per llaunes d'aerosol en els darrers 10 anys. Aproximadament quatre d'aquests incendis van ser suposadament causats per l'encesa d'un escalfador o d'una cigarreta encesa.

Per evitar qualsevol incendi o explosió, el departament de bombers va instar el públic a no utilitzar llaunes d'aerosol, com ara insecticides, productes per als cabells o desodorants, a prop del foc ia assegurar-se de ventilar l'habitació després de ruixar a interiors o en un automòbil.