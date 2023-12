Glaisdale / Foto: The Scarborough

Tres homes han mort després d'intentar travessar un riu a North York Moors amb el seu tot terreny. El trio viatjava en un cotxe quan el 4x4 es va endinsar a l'aigua i va ser arrossegat. Els serveis d'emergència van anar al lloc prop de les 11.50 hores del matí, a prop de la zona de Glaisdale (Anglaterra).

Segons un poble, el riu havia crescut els últims temps a causa de les pluges més recents, i això va provocar que l'aigua arrossegués l'automòbil 400 metres riu avall. Un quart home també va ser atès al lloc, ja que va acabar ferit quan intentava ajudar els individus del cotxe.

Els bombers van aconseguir treure el 4x4 del riu cap a les 15.00 hores, però no van poder salvar la vida de cap dels tres. Les condicions climàtiques van provocar que conduir fos perillós, ja que aquest no va ser l'únic cotxe que es va veure perjudicat. En les hores posteriors, dos cotxes més van quedar atrapats a l'aigua per la inundació al voltant del riu Esk, però afortunadament, els ocupants dels vehicles van sobreviure.