Mont Blanc @UNSPLASH

Una dona britànica i el seu fill van morir als Alps francesos després d'una allau a la serralada del Mont Blanc. Tots dos estaven amb un grup que esquiava amb un instructor fora de les pistes designades quan l'allau, de 400 metres d'amplada, es va produir a una altitud de 2.300 metres a prop de l'estació d'esquí de Saint-Gervais-les-Bains, a Alta Savoia, aquest dimecres.

Els gendarmes de muntanya van dir que l'allau semblava que havia estat provocada per un grup d'esquiadors que es trobaven més amunt a les pistes.

Un tercer esquiador, l'instructor, també va quedar enterrat, però portava un detector d'allaus i va ser trobat ràpidament. Va patir ferides lleus. Cinc persones més van escapar, entre ells el marit i el pare de la morta.

La policia de muntanya va dir que havia obert una investigació per establir les circumstàncies de les morts. Les víctimes no han estat nomenades.

Jean-Luc Boch, president de l?Associació d?alcaldes d?estacions de muntanya, va afirmar que no existeix l?esquí fora de pista sense riscos.

"El risc zero no existeix fora de pista", va dir a FrenchInfo. “Hi ha un risc i aquest risc existeix encara que estiguis acompanyat de professionals, guies, monitors d'esquí… sempre hi ha un risc que pesa sobre tu. Mai oblidis que a la muntanya la seguretat és el més important i cal tenir molta cura. Les muntanyes, com el mar, sempre són més fortes que nosaltres”, va afegir.