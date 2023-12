Leigh Brookfield

Un DJ britànic que es va gravar a si mateix orinant sobre un ancià amb càncer de pròstata en un club i el va publicar a Snapchat ha estat acusat d?agressió. Leigh Brookfield, de 40 anys, compareixerà davant del tribunal després de les denúncies presentades a la policia sobre el polèmic vídeo.

Al vídeo es pot escoltar Brookfield dir "lamento escoltar això" mentre orina a l'esquena de l'home en un bany.

La policia de Dyfed va dir: "Hem acusat Leigh Brookfield, de 40 anys, de Dan I Lan, Llanelli, d'agressió comuna en relació amb l'incident que suposadament va tenir lloc al Llanelli Tennis and Squash Club a Llanelli".

"Ha estat posat sota custòdia i compareixerà avui davant el Tribunal de Magistrats de Llanelli", va afirmar la policia, segons Metro .

Brookfield va publicar una disculpa a Facebook abans d'eliminar el compte. "Els demano disculpes a tots per les meves accions d'aquesta nit. Ho sento profundament per aquells a qui he ofès i si em pogués retractar, ho faria".

"És una cosa que els nois i jo fem quan estem borratxos i fins que vaig veure el vídeo no em vaig adonar que l'amable cavaller que estava al meu costat estava passant per problemes de salut", va afegir el DJ.