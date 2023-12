Enmig de crítiques i una batalla legal, el seu vincle amb el monarca sembla estar a la cruïlla, marcant un dràstic canvi en la trajectòria d'aquests gladiadors que abans gaudien de reconeixement i favor real.

El Rei Mohammad VI del Marroc ha decidit prendre's un merescut descans després dels desafiaments que va enfrontar la seva nació amb el devastador terratrèmol del setembre. Tot i això, les seves vacances a Abu Dhabi i les Bahames es veuen entelades per conflictes interns i una sèrie de crítiques dirigides als seus íntims amics, els germans Azaitar.

Aquests amics propers, coneguts per la seva participació en les arts marcials mixtes i la seva estreta relació amb el monarca des del 2018, han presentat una querella contra Mohammad Khabachi, director del diari Barlamane, considerat el portaveu no oficial del Ministeri de l'Interior. Aquesta acció legal se suma a les tensions prèvies entre els Azaitar i l'Estat marroquí, datant des del 2021.

La família Azaitar, composta per Abu Br i Otman, dedicats a les arts marcials, i per Omar, també empresari i mànager, ha estat objecte de fortes crítiques per part de Barlamane. Khabachi, amb experiència al Ministeri de l'Interior i l'agència de premsa oficial, ha dirigit atacs descrivint Omar com un individu obsessionat pel luxe i la violència, ressaltant el seu presumpte historial criminal a Alemanya.

Les qüestionaments sobre la procedència de la riquesa dels Azaitar, incloent rellotges costosos, mobiliari de disseny, cavalls amb pedigrí i diversos negocis, es van intensificar les últimes setmanes. Aquest escenari va portar Omar, Otman i el pare dels germans Azaitar a presentar una querella per difamació contra Khabachi i Barlamane.



Malgrat les crítiques i controvèrsies, el Rei Mohamed VI manté la seva relació amb els Azaitar, considerats com la seva família alternativa. Aquesta decisió suggereix una resistència davant la campanya de desprestigi que busca convèncer el monarca que aquestes persones perjudiquen la seva imatge i la de la monarquia.