Professora la recorda com una estudiant "brillant" i "profundament espiritual".

Una família adinerada de Massachusetts es troba al centre d?una tràgica història de presumpte assassinat-suïcidi que ha deixat la comunitat consternada. Arianna "Aria" Kamal, de 18 anys, una talentosa estudiant de neurociència al Middlebury College, i els seus pares, Teena i Rakesh Kamal, van ser trobats morts a la seva mansió de 5 milions i 27 habitacions a Dover, a uns 40 minuts de Boston .

Ària, una prometedora estudiant i destacada cantant, havia participat recentment al servei Lessons and Carols de Middlebury i formava part del College Choir. La tragèdia ha impactat la comunitat universitària, on se la recorda com una estudiant compromesa i apassionada.

El fiscal del districte de Norfolk, Michael Morrissey, va descriure l?incident com una "situació de violència domèstica" i es va negar a proporcionar més detalls sobre la causa de les morts. Els cossos van ser descoberts per un familiar que, com que no tenia notícies de la família durant diversos dies, va decidir verificar la seva situació.

La família Kamal, que enfrontava problemes financers, va perdre la mansió luxosa en una execució hipotecària l'any passat. La propietat de 19,000 peus quadrats, amb 11 habitacions i 13 banys, va ser venuda per 3 milions de dòlars a Wilsondale Associates LLC després d'haver adquirit per 4 milions el 2019.

Teena Kamal, una graduada de Harvard i exmembre de la junta directiva de la Creu Roja Americana de Massachusetts, havia enfrontat dificultats econòmiques, com ho indiquen els registres de fallida. L'empresa de sistemes educatius de la família, EduNova, es va dissoldre el desembre del 2021.

Mentre la comunitat plora la pèrdua d'Ària i els seus pares, la investigació sobre aquest esgarrifós incident continua buscant respostes sobre les circumstàncies darrere d'aquesta tragèdia que ha commocionat tothom.