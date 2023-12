Freda Jackson, una jubilada britànica, critica la seva estada a Benidorm i exigeix un reemborsament després d'assenyalar presumptes experiències negatives amb els locals. Lancashire Telegraph / SWNS.com

Enmig de les paradisíaques platges de Benidorm, una turista britànica, Freda Jackson, de vuitanta anys, ha generat controvèrsia en afirmar que les vacances es van veure arruïnades a causa de la presència aclaparadora de locals al seu hotel. La pensionista, que pateix problemes de mobilitat, sosté que l'actitud "grollera" dels espanyols i la falta d'adaptació a les necessitats especials van entelar el seu esperat viatge de dues setmanes.

Segons Jackson, l'estada a l'hotel Poseidon Playa, recomanat per l'operador de viatges Thomas Cook, va estar marcada per trobades desagradables amb els residents espanyols. Es va queixar de manca de cortesia per part d'alguns, arribant a relatar un incident en què un home espanyol l'hauria empès sense oferir disculpes. La turista també va criticar l'entreteniment de l'hotel, argumentant que estava dirigit exclusivament a l'audiència local.

La situació es va complicar encara més per a Jackson i la seva amiga de 61 anys quan, tot i sol·licitar accés a terreny pla a causa dels problemes de mobilitat, els van assignar una habitació en un pendent. La turista afirma que l'experiència va ser tan descoratjadora que va acabar plorant al final de la seva estada.

La parella, que va pagar un total de £1,133 per les vacances, sosté que la falta de representants de Thomas Cook al lloc va complicar la situació. Després de presentar una queixa formal a la companyia, Thomas Cook inicialment va oferir un bo de vacances de £75 com a gest de bona voluntat. Tot i això, després del rebuig de Jackson, van millorar la seva oferta a £566 per ser dividida entre l'afectada i el seu acompanyant.

Des de Thomas Cook, un portaveu va expressar disculpes per un error en la notificació de canvis als vols de Jackson i va assegurar estar investigant per evitar futurs inconvenients. La companyia espera que l'oferta millorada sigui acceptada per les afectades.

Aquest incident posa de manifest la importància d'una comunicació efectiva entre els operadors turístics i els clients, així com la necessitat de garantir instal·lacions adequades per a persones amb necessitats especials. L'experiència de Freda Jackson planteja preguntes sobre la gestió d'expectatives i la qualitat del servei en destinacions turístiques populars.