El relat d'una experiència impactant que va canviar completament la seva vida. GoFundMe

En una impactant mostra de resistència, Lucinda Mullins, una mare de Kentucky de 41 anys, és captada somrient valentament fora d'un hospital tot just hores després de sotmetre's a una amputació quàdruple inesperada. El que va començar com una cirurgia de rutina per a pedres al ronyó va portar a una sèrie d'esdeveniments angoixants que van culminar en la pèrdua de les dues cames i braços per a la mare de dos fills.

Lucinda va ingressar inicialment a l'Hospital Fort Logan a Stanford per a una cirurgia de càlculs renals, però una infecció greu va portar al diagnòstic de sèpsia. Els metges es van veure obligats a prendre la dolorosa decisió d'amputar les dues cames i van revelar que també perdria els dos braços per sota dels colzes. Tot i aquest esquinçador pronòstic, imatges compartides per la seva germana, Luci Smith, mostren les dues dones somrient fora de l'hospital després de l'operació devastadora.

A les fotos, Lucinda, embolicada amb embenats i en una cadira de rodes, irradia valentia amb la seva germana. Luci va agrair a Facebook el suport rebut: "Volem agrair-los novament per tot el suport, amor, oracions, targetes, menjar i visites (les vostres favorites). Vostès són increïbles."

La germana va informar que els propers dies, Lucinda es traslladarà a Cardinal Hill per continuar la seva recuperació abans de tornar per al que esperen sigui la seva última cirurgia. Tot i l'adversitat, Lucinda manté una perspectiva positiva: "Cada dia és una benedicció de Déu i continuarem lloant-ho pels miracles que ha realitzat. Avui va poder sortir de l'habitació i ens vam aventurar a fora per prendre una mica d'aire fresc. i ella seguirà lluitant fins que finalment estiguem a casa."

Anteriorment, Lucinda va ser informada que perdria tots dos braços per sota dels colzes per preservar la seva vida. Tot i que va descriure la situació com un joc de cartes desfavorables, va emfatitzar la seva alegria per estar viva i poder compartir temps amb la família.

A més del suport d'amics i familiars, la comunitat també ha donat suport significatiu, amb una sala d'espera abarrotada i missatges d'ànim. S'ha establert una pàgina de GoFundMe per ajudar la família a enfrontar els desafiaments econòmics que sorgiran en el camí cap a la recuperació.

La història de Lucinda Mullins destaca la força i la determinació que poden emergir enmig de les circumstàncies més difícils. El seu optimisme davant l'adversitat inspira aquells que l'envolten, mentre la comunitat s'uneix per recolzar una dona valenta en el camí cap a la recuperació.